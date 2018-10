Advocaat: “Bayat verzamelde verpakkingen van luxehorloges”

Brussel - Spelersmakelaar Mogi Bayat is een van de spilfiguren in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, dat de voorbije dagen voor heel wat beroering zorgde. Bayat werd in verdenking gesteld van criminele organisatie en witwassen van geld. “Ik heb hem gezegd dat de strijd nu pas begint”, vertelt Bayats advocaat Jean-Philippe Mayence zaterdag in Le Soir. “Het is als een voetbalwedstrijd die gewonnen moet worden.”

“In het begin was hij heel aangeslagen”, legt Mayence uit. “Hij zei me meteen dat het heel moeilijk zou worden om weer omhoog te klimmen. Hij beseft dat zijn reputatie erg besmeurd is. Het kwaad is geschied, ook al zuiveren de speurders hem in de toekomst. Maar hij weet dat zoiets het lot is van een gemediatiseerd persoon. Naarmate de verhoren vorderden, zag hij het beter zitten. De strijd is nog niet gestreden.”

Bayat zou als spelersmakelaar ook heel wat dure cadeaus hebben uitgedeeld aan bevriende personen uit de voetbalwereld. De speurders namen in dat opzicht verpakkingen van luxehorloges voor een waarde van 8 miljoen euro in beslag. Ook zou hierbij gesjoemeld zijn met de btw. “Het is waar dat mijn cliënt op dit laatste punt misschien niet volledig in orde was, maar met de bedragen van het parket ben ik het niet eens”, verklaart Mayence, die vervolgens met een bijzondere uitleg komt voor de verpakkingen van luxehorloges. “Mijn cliënt verzamelt al heel zijn leven verpakkingen van luxehorloges. Dat is ook zijn recht.”