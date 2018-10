NMBS start plaatsing “antiterreurpalen” aan twintigtal treinstations

Nog dit jaar zullen aan de ingangen van een twintigtal treinstations in het land “antiterreurpalen” worden geplaatst. Ze vervangen de betonblokken die er al tijdelijk waren gezet om te vermijden dat voertuigen het station zouden binnenrijden. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman zaterdag, na een bericht in deze krant.

De veiligheidspaaltjes waren al eerder aangekondigd, maar de plaatsing ervan gaat nu echt van start. In totaal zullen er ongeveer vijfhonderd worden geïnstalleerd.

“De ­bedoeling is dat die palen verhinderen dat er een aanslag wordt gepleegd door met bijvoorbeeld een auto of vrachtwagen een treinstation binnen te rijden”, zei NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman in de kranten.

Hij voegt eraan toe dat het gaat om zowel vaste paaltjes als paaltjes die in de grond kunnen wegzakken. “Tegen eind dit jaar zullen ze er allemaal staan”, aldus nog de NMBS-woordvoerder.

Minister van Mobiliteit François Bellot gaf onlangs in de Kamer de lijst van stations mee die dergelijke “bollards” krijgen: Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Kapellekerk, Brussel-Congres, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Gent-Sint-Pieters, Leuven, Ottignies, Brugge, Namen, Luik, Denderleeuw, Charleroi-Zuid, Kortrijk, Oostende, Sint-Niklaas, Hasselt en Aalst.

Voor het project was er een budget van 1,6 miljoen euro.