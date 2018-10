Demoon, Belgische kleerkast en kleine koning: ook Zwitserse pers smult van de kunde van de Rode Duivels

Romelu Lukaku was vrijdagavond dé grote matchwinnaar met twee doelpunten voor België in het Nations League-duel met Zwitserland. De Zwitsers, uitgeschakeld door Zweden in de achtste finales op het afgelopen WK, moesten nederig het hoofd buigen. Vooral Lukaku en “kleine koning” Hazard konden de Zwitserse pers bekoren. Een overzicht.

“Belgische kleerkast Lukaku slaat de deur dicht voor de Zwitsers”, schrijft Blick. Na twintig minuten had Zwitserland een ongelooflijk goed balbezitpercentage van zestig procent. Er kwamen ook kansen voor Seferovic en Shaqiri, de Rode Duivels probeerden het vooral met afstandsschoten. Na 58 minuten duwde Lukaku de bal in het doel en werden de Belgische fans wakker. Een gedroomde combinatie leidde tot een doelpunt van Gavranovic. Maar wanneer de Zwitsers droomden van een punt, sloeg kleerkast Lukaku de deur dicht. Gavranovic had nog een penalty moeten krijgen na een fout van Courtois, maar dat gebeurde niet. Met deze mentaliteit hadden we het verder geschopt op de Wereldbeker.”

Foto: Blick

“Zwitserland kwam zoals gebruikelijk één stap achter België, zegt de Neue Zürcher Zeitung. “Dat is geen toeval. We hebben het over België, halvefinalisten op het WK en verstoord door het corruptieschandaal in eigen land. Maar vrijdagavond was voor de Belgen een afleiding, dankzij de spelers die die competitie allang verlaten hebben. Of er nooit speelden, zoals de kleine koning Eden Hazard. Toen hij de bal én het spel naar voren stuwde, klonk er een geluid in het Koning Boudewijnstadion zoals Xherdan Shaqiri dat nog nooit in een Zwitsers stadion heeft kunnen doen. Na een uur spelen sloeg Hazard de armen rond Shaqiri, alsof hij hem wil troosten over het feit dat de Belgen hen een stap voor zijn.”

“De offensieve klasse van de Belgen haalde het uiteindelijk. Man van de match: Romelu Lukaku”, schrijft de Aargauer Zeitung. “De overwinning van de Belgen is verdiend. Niet omdat ze veel meer energie verbruikten dan de Zwitsers, maar omdat ze een aantal voetballers van wereldklasse hebben die altijd het tempo de hoogte kunnen injagen en met hun individuele klasse het verschil kunnen maken. De conclusie: Zwitserland stond er opnieuw tegen een voetbalreus - want dat is België op dit moment - maar ze blijven opnieuw met lege handen achter.”

Foto: Aargauer Zeitung

“Alleen een eervolle vermelding: de Zwitsers hebben ontdekt wat hen scheidt van een absoluut topteam”, zegt Tages-Anzeiger. “De Belgen hebben te veel klasse en zelfvertrouwen om in twijfel te vervallen. Ze blijven maar gaan. De treffer van Gavranovic is de enige vermelding voor de Zwitsers: de tegenstander heeft Lukaku.” Maar er is ook enige ruimte voor positiviteit. “De Zwitsers kunnen Brussel met opgeheven hoofd verlaten. Ze hebben een goede indruk achtergelaten. Niet zo swingend als de 6-0 winst tegen IJsland begin september, maar het was een goede partij”, aldus de Luzerner Zeitung.