Antwerpen - Een autobestuurder en een passagier zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Antwerpse Ring ter hoogte van Merksem, richting Nederland. Er waren geen andere partijen bij betrokken.

De auto is over de kop gegaan en op het dak terechtgekomen. “De inzittenden zaten niet gekneld, en de brandweer heeft hen niet moeten bevrijden. Ze hebben we de eerste zorgen toegediend”, zegt Kristof Geens van brandweer Antwerpen.

Ook de passagier liep zware verwondingen op.

Foto: BFM

