Afrikaanse varkenspest: Fransen plaatsen 30 kilometer aan afsluitingen langs Belgische grens

Franse landbouwers en jagers plaatsen dit weekend zowat 30 kilometer aan afsluitingen langs de grens met België, om te vermijden dat de Afrikaanse varkenspest Frankrijk zou bereiken. “We beweren niet dat die een onoverbrugbare barrière zullen vormen, want de varkenspest verspreidt zich op verschillende manieren”, maar we moesten iets proberen”, aldus Patrick Massenet, de voorzitter van de jachtfederatie in Frankrijk.

De afsluitingen, met stroom op, worden op verschillende strategische locaties geplaatst. “Met de jagers hebben we een goede kennis van de routes die everzwijnen gebruiken tussen Frankrijk en België”, zegt Massenet nog.

De plaatsing van afsluitingen was eerder deze week aangekondigd. Het is een van de maatregelen die worden genomen in de Franse departementen Meuse, Meurthe-et-Moselle en Ardennen om te verhinderen dat de Afrikaanse varkenspest Frankrijk zou bereiken. Er geldt ook een jachtverbod en niemand mag de bossen betreden in een zone die meer dan honderd gemeenten omvat.

De Afrikaanse varkenspest werd midden september ontdekt in België, voor het eerst sinds 1985. Sindsdien werd het virus bevestigd bij 79 gestorven wilde everzwijnen. Er werd nog geen enkele varkenskwekerij getroffen, maar 4.000 varkens werden uit voorzorg afgemaakt.

De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor de mens.