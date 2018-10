Wie is ‘zwarte weduwe’ Malika El Aroud, de veroordeelde terroriste die door ons land wordt uitgewezen naar Marokko

Op straat liep ze altijd in boerka, maar thuis droeg ze een jeans. En kleedde ze zich zelfs uitdagend wanneer er jonge moslims op bezoek kwamen. Zo trachtte ze hen te verleiden. Niet om met haar naar bed te gaan, maar om zich op te geven als soldaat voor de heilige oorlog. Nu is de 58-jarige Malika El Aroud, in speurderskringen de zwarte weduwe genoemd, opgepakt om te worden uitgewezen naar Marokko.

“In mijn ogen is mijn man een even grote held als Osama Bin Laden”, zegt Malika in een boek dat ooit over haar verscheen. Abdessatar Dahmane (40) werd in 2001 doodgeschoten na de moord op de Afghaanse ...