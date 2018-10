Vier islamisten opgepakt in Kosovo die aanslag planden in België

Drie mannen en een vrouw zijn in de Kosovaarse hoofdstad Pristina in verdenking gesteld van het plannen van islamistische aanslagen. Ze zouden niet alleen een Servische orthodoxe kerk in Kosovo geviseerd hebben, maar hadden volgens de aanklacht ook plannen voor aanslagen in België en Frankrijk. Twee van de vier hebben ook een Belgisch paspoort.

De aanslagen zouden gepland zijn voor de periode van december 2017 tot juni 2018, aldus de Kosovaarse aanklagers. De jihadisten zouden bomaanslagen hebben willen plegen in twee nachtclubs in het Kosovaarse Gracanica - ‘Kamboxha’ en ‘Insomnia’ - en in een orthodoxe kerk in Noord-Mitrovica.

Minstens een van hen zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in België en Frankrijk. Wat de doelwitten waren, is nog niet bekend.