Gewelddadige man dwingt zoontje (2) om moeder te bespuwen en met een mes te steken na ruzie over avondmaal

Een banale ruzie over het avondmaal is vorig jaar op een brutale wijze uit de hand gelopen bij een gezin uit het Amerikaanse Burley (Idaho). Nadat hij zijn vriendin tot bloedens toe had geslagen, dwong een 37-jarige man zijn tweejarig zoontje om zijn moeder te bespuwen en zelfs te steken met een mes. De vrouw getuigt nu voor het eerst over de feiten.

Toen de 29-jarige Ashley Watkins haar vriend David Gifford er in november van vorig jaar op wees dat hij de kalkoen verkeerd in de oven had gestoken, sloegen de stoppen bij de 37-jarige man helemaal door. Hij werd razend, gooide de kalkoen tegen de muren en liep Ashley achterna toen zij naar de slaapkamer probeerde te vluchten. Hij gooide haar op het bed en sloeg haar tot bloedens toe.

Door het kabaal was het tweejarig zoontje van de twee wakker geworden. Ook toen het jongetje in de slaapkamer kwam kijken, bedaarde Gifford nog niet. Integendeel, hij dwong het kind om zich ook tegen zijn moeder te keren. “Wat moeten we nog met mama doen?”, vroeg de 37-jarige man aan zijn zoontje.

Vervolgens instrueerde hij zijn zoon om zijn moeder te bespuwen, om haar te slaan en een mes uit de keuken te gaan halen. Het jongetje, dat sindsdien gediagnosticeerd werd met posttraumatisch stresssyndroom, moest het mes dan ook nog in de schouder van zijn moeder steken.

Afgelopen juli werd Gifford, vader van vier, veroordeeld voor drie tot tien jaar nadat hij schuldig pleitte aan huiselijk geweld. Nu heeft zijn voormalige vriendin Ashley, een studente politieke wetenschappen, voor het eerst publiekelijk gesproken over de feiten. “David was me aan het slagen, mijn haar aan het uittrekken en de hele tijd tegen mij aan het schreeuwen. Ik ga je vermoorden. Mijn zoontje stond er de hele tijd stil bij. Hij riep niet, huilde niet, hij was niet bang. Hij leek alleen maar in de war. Het was de enige vader die hij ooit had gekend, ze hadden een hechte band, hij vertrouwde hem. Jouw zoon haat je, riep David me toe. Hij is niet jouw zoon, hij is van mij. Hij was blij, opgewonden. Je kon aan zijn ogen zien dat hij geen intentie had om te stoppen.”

Het was pas toen hij het bloed uit haar schouder zag lopen, dat David besefte wat hij had gedaan. Ashley slaagde erin hem te overtuigen om een goede vriendin te bellen om de boel op te kuisen zodat hij niet naar de gevangenis moest. Toen de vrouw aankwam, liep ze echter meteen weer naar buiten om de politie te bellen.