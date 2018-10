Bart De Wever: “Antwerpen veel veiliger, welvarender en zorgzamer dan zes jaar geleden”

Antwerpen - In zijn toespraak tijdens de slotmeeting van de N-VA in Antwerpen heeft partijvoorzitter Bart De Wever zichzelf op de borst geklopt en tegelijkertijd uitgehaald naar het beleid van concurrenten in andere steden.

“Morgen worden de teerlingen geworpen voor het bestuur van onze gemeenten en onze steden voor de komende zes jaar. De kiezer kan nu oordelen over ons op basis van wat hij gezien heeft (in de plekken) waar wij besturen”, zo zei De Wever.

En dat oordeel kan, volgens De Wever, niet anders dan positief zijn. “Dankzij (burgemeester) Christoph D”haese rijmt Aalst niet langer op marginaalst, maar wel op geniaalst. In Lier kuiste Frank Boogaerts een financiële puinhoop op, en ga zo maar door.”

Ook over Antwerpen klopte De Wever zichzelf op de borst: “De N-VA heeft deze stad veel veiliger, veel welvarender en veel zorgzamer gemaakt dan zes jaar geleden. De criminaliteit zakte met dertig procent en het aantal vacatures verdubbelde. Bovendien staat de stad van morgen letterlijk en figuurlijk in de steigers. Een stad die groener, mooier en eindelijk weer vlot bereikbaar zal zijn.”

Ten slotte haalde De Wever uit naar concurrenten van de N-VA in andere steden. “In Hasselt en Oostende leek het de afgelopen jaren vooral over de achterkamer te gaan. In Genk hebben we een stadsbestuur dat extremisten aanhaalt om stemmen te halen. In het wondermooie Brugge staat de tijd stil, maar helaas ook het beleid. En in Gent zijn onbewoonbare krotten goed genoeg als sociale woningen.”

