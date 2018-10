Meer dan een miljoen gescheiden mensen in België

België telde op 1 januari dit jaar 1.035.153 mensen die zijn gescheiden. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) waarover La Dernière Heure bericht.

De voorbije jaren was er wel een daling in het aantal echtscheidingen: 45.365 mensen werden in 2017 in het bevolkingsregister ingeschreven als gescheiden, tegen 46.326 in 2016. Die licht dalende trend zet zich al vier jaar door.

Het aantal nieuw gehuwden blijft stabiel: 80.555 in 2016 et 80.249 in 2017. In totaal telde ons land begin dit jaar 4.208.524 gehuwden.