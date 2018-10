KSA in diepe rouw: leider Bram (25) overleden na ongeval met motorfiets

Bram Vantorre overleed na een ongeval met zijn motorfiets aan de Zwepe in Maldegem. “Hij was echt een topkerel, je kon niets negatiefs over hem zeggen”, aldus hoofdleider Robin Van de Water. Foto: if/google street view

Brugge / Maldegem - KSA De Blauwvoet Koolkerke is in diepe rouw. Eén van hun leiders, de 25-jarige Bram Vantorre, stierf nadat hij woensdagavond betrokken raakte bij een zwaar ongeval. “Bram was echt een topkerel. Je kon gewoon niet anders dan hem graag hebben”, klinkt het.

Hoofdleider Robin Van de Water (21) snikt als hij het over zijn kameraad Bram Vantorre heeft. De twee leerden elkaar jaren geleden kennen in de KSA De Blauwvoet van Koolkerke, een deelgemeente van Brugge. Het klikte onmiddellijk, het begin van een hechte vriendschap. “Maar iedereen die Bram leerde kennen, voelde een klik”, zegt Robin. “Iedereen had hem graag. Er valt werkelijk niets negatiefs over hem te vertellen.”

“Heel stom ongeval”

De twee kameraden gingen dinsdagavond nog samen vissen. Een dag later trok Bram eropuit met zijn motorfiets. Hij reed er nog maar vier maanden mee en verloor in de Zwepe in Maldegem de controle over zijn stuur. De jongeman voegde in na een inhaalmanoeuvre en raakte daarbij van de baan. Hij belandde in een gracht en raakte een bakstenen duiker. Hij overleed aan zijn verwondingen. “Verschrikkelijk nieuws. Een heel stom ongeval. We zeiden wel eens dat hij voorzichtig moest zijn met zijn motorfiets. Maar dat was eigenlijk niet nodig, want iedereen wist wel dat Bram sowieso voorzichtig was.”

Het noodlot sloeg toch toe. De familie en vrienden van Bram blijven verweesd achter. “We gaan hem keihard missen”, zegt Robin. Bram was echt een voortrekker. Een sfeermaker. Op de momenten dat je je verveelde, belde hij plots. Hij vulde de lege momenten, wist altijd iets leuks om te doen. En hij bulkte van de creatieve ideeën.”

De jongeman doneerde na zijn dood nog zijn organen. Een bewuste keuze van Bram. “We hadden het daar afgelopen zomer tijdens een festival nog over gehad. Van mij mogen ze alles gebruiken, zei hij toen. Typisch Bram, hij helpt mensen net zolang hij kan”, zegt Robin.

De leden van de KSA zullen zaterdag in uniform naar de begrafenis trekken. En ze organiseren nog een wake om hun kameraad te herdenken. Wanneer die precies zal doorgaan is nog niet duidelijk. Het is de tweede leider die de KSA Koolkerke verliest. Tien jaar geleden stierf leider Hans ook al bij een ongeval.