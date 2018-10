Real Madrid sleept Portugese krant voor de rechter na aantijgingen over Ronaldo

De hetze rond de verkrachtingszaak van Cristiano Ronaldo heeft ook zijn ex-ploeg Real Madrid bereikt. De club uit de Spaanse hoofdstad, waar Ronaldo van 2009 tot deze zomer actief was, sleept de Portugese krant Correio da Mañha voor de rechtbank. Het dagblad had geschreven dat Real Madrid in 2009 op de hoogte was van de verkrachting en CR7 had opgedragen om slachtoffer Kathryn Mayorga een som geld uit te betalen.

“Real Madrid C.F. kondigt aan dat het gerechtelijke stappen onderneemt tegen de Portugese krant Correio da Mañha voor het publiceren van valse informatie, met als doel het beschadigen van het imago van onze club”, aldus De Koninklijke in een persbericht. “Real Madrid had absoluut geen kennis van deze informatie rond Cristiano Ronaldo en had daarom niet de mogelijkheid om actie te ondernemen in een zaak waarvan het niks afwist. Real Madrid vraagt een complete rechtzetting van de situatie van de kant van de eerder genoemde krant.”