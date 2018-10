Nieuw goudhaantje Club Brugge voor het eerst bij selectie van Oranje: “Dit is een beloning”

Onlangs mocht Ruud Vormer al aantreden bij het Nederlandse nationale elftal, nu is het een andere Bruggeling die zijn opwachting maakt bij Oranje. Arnaut Danjuma liet zich immers dit seizoen al in zeer positieve zin opmerken bij Club Brugge, met een heerlijke goal in het Champions League-duel tegen Atlético Madrid als uitschieter. En dat terwijl de 21-jarige zich bij PSV nooit echt kon doorzetten.

Een maand geleden, toen hij bij de selectie van Jong Oranje zat, grapte Danjuma nog dat hij het jammer vond dat Ronald Koeman (de Nederlandse bondscoach, nvdr.) hem niet had opgeroepen. Nu is dat wél het geval: Danjuma zit bij de selectie die zaterdag Duitsland het hoofd biedt in de Nations League en dinsdag een vriendschappelijk duel uitvecht met de Rode Duivels. “Of ik verrast ben? Ja en nee”, zei hij bij de NOS. Ik denk dat ik een uitstekende periode achter de rug heb, dus dit is een beloning.”

Onenigheid met coaches

Danjuma gold als één van de grootste talenten in de jeugd van PSV, maar hij kon er nooit echt doorbreken - in tegenstelling tot andere talenten zoals Steven Bergwijn. “Hoe dat komt? Ik had soms onenigheid met jeugdtrainers en speelde niet altijd. Daarom werd ik nooit uitgenodigd voor de nationale jeugdteams. Ik was niet lastig, maar vertelde wel altijd wat ik dacht. Dat vinden sommige mensen fijn en anderen weer niet.”

Arnaut Danjuma Groeneveld is de zoon van een Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder. Hij deelde de NOS nog mee waarom hij met de naam Danjuma op zijn wedstrijdshirt wil spelen. “Omdat mijn moeder Nigeriaans is en ik hou van het eten en de muziek daar. Maar het heeft niks met mijn nationaliteit te maken. Het feit dat ik hier nu bij Oranje ben, betekent dat ik al voor deze ploeg heb gekozen.” Afwachten of we de rijzende ster van Club Brugge zaterdag of dinsdag aan het werk zullen zien!