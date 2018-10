Warmste 13 oktober ooit en de temperatuur blijft stijgen, maar “de nazomer zit er bijna op”

Wie vandaag van de buitenlucht geproefd heeft, voelde het waarschijnlijk al: het is warm. Zo warm zelfs dat het warmterecord van 13 oktober 2001 al verpulverd is, en de temperatuur blijft nog even stijgen.

Vanmiddag werd in Ukkel al een temperatuur van 25 graden Celsius opgemeten. Dat is warmer dan op 13 oktober 2001, tot vandaag de warmste 13 oktober in de geschiedenis (sinds het begin van de metingen in 1901) toen het 24,8 graden Celsius was. En weerman David Dehenauw ziet het verschil nog groter worden: “De temperatuur blijft stijgen.” Rond 16 uur noteerde Dehenauw een temperatuur van 25,6 graden in Ukkel.

Maar hoe warm het vandaag ook wordt, heel lang zal de nazomer niet meer duren. “Morgen krijgen we nog een 24 graden, dinsdag ook 20 ongeveer, maar daarna zal de temperatuur waarschijnlijk niet meer boven de 20 graden uitkomen”, vertelt Dehenauw ons. “Woensdag verwachten we nog een 15 à 17 graden en volgende week liggen de verwachtingen rond de 12 graden.”

“Het stemt wel tot nadenken, die signalen van de klimaatopwarming zijn toch wel zichtbaar. Vroeger hadden we zelden zulke warme dagen zo laat op het jaar. Al denk ik niet dat mensen zich daar veel zorgen over maken.”

De warmste oktoberdag ooit zal het vandaag ook niet worden, die titel staat nog altijd op naam van 1 oktober 2011. Toen was het maar liefst 26,9 graden Celsius.

Ook zondag start droog en zonnig. Later komen vanuit het westen meer hoge wolkenvelden opzetten. Het blijft waarschijnlijk droog tot de avond. Het blijft ook warm voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 19 en 24 graden.

Zondagnacht sleept een storing over het uiterste westen van het land. Aan de kust wordt het grijs met lichte regen of buien. Ook verder naar het centrum kunnen in de loop van de nacht enkele buien vallen. In de oostelijke landshelft blijft het licht tot wisselend bewolkt en droog. Minima van 11 tot 16 graden.

Maandag wordt wisselvallig met enkele buien, vooral in het noordwesten. In de Ardennen blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden.

Dinsdag en woensdag worden wisselend bewolkt, maar blijft het meestal droog met temperaturen tot 17 of 18 graden. Ook daarna droog, met maxima tussen 12 en 17 graden.