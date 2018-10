Hallucinante beelden: twee vrouwen lopen op het spoor en dwingen trein om te stoppen

Reizigers op de trein van Brussel naar Harelbeke keken vrijdagmiddag verbouwereerd toe toen twee vrouwen zonder schaamte over het spoor liepen. De trein moest halt houden om een ongeval te vermijden, maar toch bleven de meisjes doorlopen. “Hopelijk tonen de beelden aan toekomstige spoorlopers dat zo’n actie levensgevaarlijk is”, aldus Kuurnaar Jeroen Dujardin, die de beelden via sociale media verspreidde.

“We reden net Brussel-Zuid buiten, toen de trein alweer stilstond”, vertelt Dujardin die de meisjes filmde. “Zelfs toen de trein al stilstond, bleven ze vrolijk doorwandelen.” De conducteur had de deuren van de trein geopend om de spoorlopers aan boord te roepen en riepen dat ze hun leven waagden, maar ze zetten hun weg gewoon verder.

“Na een tijdje zijn ze de sporen over gelopen om volgens mij uiteindelijk via de berm te verdwijnen”, klinkt het bij Jeroen Dujardin, die gecontacteerd werd door de NMBS nadat hij de beelden deelde, zodat de zaak kan worden onderzocht. Het was niet alleen levensgevaarlijk wat de meisjes deden, het zorgde ook voor vertragingen: het duurde minstens een kwartier tot de treinen weer konden rijden.

De personen die op het spoor liepen, zijn nog niet geïdentificeerd, maar kunnen vervolgd worden als hun identiteit bekend raakt. De NMBS voert vanaf november administratieve boetes in, zodat ze dergelijk levensgevaarlijk gedrag sneller en zwaarder kunnen bestraffen.