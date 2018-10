Antwerpse kopstukken gaan een laatste keer in debat: “Veto’s stellen is teken van zwakte, niet van sterkte”

Antwerpen - Na maandenlange strijd komt er vanavond een einde aan deze verkiezingscampagne. De speciale verkiezingsbus van VTM NIEUWS streek zaterdagavond neer aan het Antwerpse stadhuis, voor een laatste confrontatie tussen alle kopstukken. Daar was een afwachtende toon te horen, na de felle campagne van de voorbije weken.

Bart De Wever (N-VA) vraagt alvast een verlenging van zijn mandaat als burgemeester. “Als je ziet hoe de stad veiliger is geworden, dan vraag ik aan de Antwerpenaren een mandaat om door te doen, ja. Liefst met de Zweedse coalitie, maar ik stel geen veto’s. Dat is een teken van zwakte, niet van sterkte. We zien morgen wel, maar ik wil wel iedereen horen. Dat deed ik de vorige keer ook.”

Wouter Van Besien (Groen): “De verkiezingen zijn democratisch zeer interessant, want de kiezer krijgt de keuze met welk model ze verder willen, links of rechts. Kunnen we dan niet samenwerken? We verschillen op heel belangrijke punten van mening, dus de kiezer zal moeten beslissen. Morgen is het feest van de democratie, de kiezer zal moeten beslissen.”

“Ik krijg koppijn van alle vragen over coalitiegesprekken. Stel me die vraag vanaf maandag. Dan zullen we kijken hoe de kaarten liggen. Alles is mogelijk, in mijn ogen”, aldus sp.a kopvrouw Jinnih Beels, die de harde toon van de campagne wel vond meevallen. “Een campagne moet hard zijn. Te hard? Ik heb in die zeventien jaar als politieambtenaar wel hardere zaken meegemaakt”, klonk het.

Kris Peeters hoopt op een goed resultaat, waarmee de CD&V mee aan tafel kan zitten. “Nu is het aan de mensen, ik hoop dat ik hen overtuigd heb”, aldus de lijsttrekker, die het zwaar te verduren kreeg tijdens de campagne. “Er was niet alleen het geval-Puurs, maar dat ligt allemaal achter ons. Ik hoop dat onze mensen de Antwerpenaars hebben overtuigd.”