ANALYSE. De beenharde campagne van 2018: tackles, uithalen en slagen onder de gordel

De laatste markten en huisbezoeken zijn afgewerkt, de micro’s op de debatten gaan dicht en alle folders zijn ondertussen uitgedeeld. De lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zit erop. Het is nu aan de kiezer om het doek te laten vallen over de campagne. Die is misschien toch niet de vuilste ooit geweest, maar wel hard, persoonlijk en vooral lang, heel lang. Iedereen snakt naar het eindsignaal.

Op volle toeren begon de campagne pas eind augustus te draaien. Maar vergis u niet, het armworstelen, de strategische spelletjes en positionering om in de beste positie de laatste rechte lijn in te gaan, zijn al meer dan een jaar bezig. En neen, gewóón doen - zoals de Open VLD-slogan, maar dan met een andere klemtoon - was er niet altijd bij. Partijen en politici waren deze keer beenhard voor elkaar en deelden soms slagen onder de gordel uit. Tackles, vlijmscherpe tegenaanvallen, venijnige overtredingen: om de match te winnen, gingen de spelers vrij ver. Wij geven een overzicht van de belangrijkste of meest opmerkelijke momenten. En ja, Antwerpen stond zoals verwacht heel centraal. De parking kreeg een stuk minder aandacht.

De boksmatch tussen Bart De Wever en Tom Meeuws en knock out van Samen

Een geheim gedraaid filmpje van een feestje van bouwpromotor Van der Paal in ’t Fornuis was het begin van een helse strijd tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever en SP.A-kopman Tom Meeuws. De Wever kreeg het verwijt te close te zijn met projectontwikkelaars, maar toen bleek dat Meeuws ook contacten onderhield met de sector, kwam dat als een boemerang terug in zijn gezicht. Nadien kwam Meeuws ook in de problemen met uitgelekte informatie over zijn ontslag bij De Lijn. Het culmineerde begin dit jaar allemaal in het uit elkaar spatten van het kartel dat Groen en SP.A hadden gesmeed om De Wever uit het Schoon Verdiep te verjagen.

N-VA rijdt zich in Gent in de vernieling

Vorig jaar verkaste Elke Sleurs van Brussel naar Gent om daar de leider van de Vlaams-nationalisten te worden. Maar wanneer de lijsten moeten worden samengesteld, loopt het fout. De clan-Sleurs heeft het niet begrepen op Kamervoorzitter Siegfried Bracke en ziet hem liever geen prominente rol spelen op de lijst. Uiteindelijk zet Sleurs zelf een stap opzij en belandt Bracke ergens op een anonieme plaats. Het is Anneleen Van Bossuyt, een tot dan onbekend Europees parlementslid, die kopvrouw wordt.

Aaron Berger en de vergissing van Kris Peeters

Antwerps CD&V-kopman Kris Peeters denkt in april de witte raaf te hebben gevonden voor zijn lijst. Met Aaron Berger zou er voor het eerst iemand van de ultra-ortodoxe joden op een politieke lijst staan. Het moet bewijzen dat CD&V openstaat voor alle gemeenschappen. Maar Peeters komt al heel snel in de problemen wanneer blijkt dat Berger vrouwen geen hand wil geven. Zelfs binnen zijn eigen partij ontstaat ongenoegen. Wanneer nadien zelfs uitlekt dat de jood ook is veroordeeld, kunnen Peeters en Berger niet anders dan het kortstondige politieke avontuur af te blazen. De CD&V’er blijft beschadigd achter, maar maakt maanden later op zijn lijst toch nog plaats voor een joodse, Reza Friedman.

Campagnecaravan gaat eraan

In de campagne gaat het er niet altijd vreedzaam aan toe. Zo wordt in mei de campagnecaravan van de Leuvense lijsttrekker Lorin Parys (N-VA) in brand gestoken. Maanden later wordt er bij zijn partijgenoot Koen Daniëls zelfs aan zijn woning brand gesticht.

Crombez ziet het niet helemaal meer zitten

“Als het echt niet goed is, zal ik mijn conclusies wel trekken.” In een interview in De Morgen geeft SP.A-voorzitter John Crombez aan dat hij opstapt indien de verkiezingen niet goed zijn. Zijn woorden worden binnen de partij niet op gejuich onthaald, omdat er niet meteen heel veel ambitie van uitgaat. Hoe gaat de partij overigens naar de nationale verkiezingen wanneer Crombez de handdoek in de ring gooit?

September: de campagne barst in alle hevigheid los

“Dit wordt de vuilste campagne ooit”. Gewezen spin doctor Noël Slangen zegt het begin september nadat het aantal virulente aanvallen niet te tellen zijn. Antwerps Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer noemt Bart De Wever emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden. De Wever insinueert dat de linkse oppositie in zijn gemeenteraad banden heeft met de drugsmaffia en haalt uit naar Kris Peeters omdat die op campagne een viswinkel bezoekt die bekend staat voor wapen-, drugs- en mensenhandel. Tussendoor eist de N-VA-voorzitter ook al de ministerportefeuillle van Onderwijs op.

Transmigrant uit de Goede Hoopstraat

Het duel tussen Peeters en De Wever is zeer bits. Vooral de N-VA’er kan de komst van Peeters niet verkroppen. Hij schildert de christendemocraat af als iemand die Antwerpen niet kent en enkel vanuit Puurs op doortocht is in ’t Stad. Hij noemt Peeters zelfs een passant en transmigrant en zegt in interviews hem voor geen haar te vertrouwen. De CD&V’er bijt van zich af.

Transmigranten op de wegparkings

De hele zomer lang en ook in september zijn transmigranten - vluchtelingen die op doorreis zijn naar Groot-Brittannië - in het nieuws. Maar wanneer burgemeesters, niet altijd gespeend van politieke belangen, de zaak aankaarten en de N-VA-excellenties Jan Jambon, Theo Francken en Ben Weyts verwijten er te weinig aan te doen, wordt het ook een politiek belangrijk dossier. Wanneer blijkt dat Francken veroordeelde criminelen vrijlaat om transmigranten te kunnen opsluiten, komt hij voor het eerst echt in de problemen. Waarnemers zien kiezers verschuiven van N-VA naar Vlaams Belang.

Albanees van de CD&V-lijst

Wanneer de Albanees Rediart Cankja in Frankrijk wordt onderschept met drie kilogram heroïne moet Kris Peeters weer door het slijk. Cankja wordt van de Antwerpse lijst gehaald, maar Peeters voelt zich gepakt omdat het nieuws volgens hem niet toevallig uitlekt nadat De Wever verklaringen aflegde over mogelijke banden tussen politici en de drugsmaffia. Toen afgelopen week bleek dat Cankja onschuldig is, eiste Peeters excuses.

Schild en Vrienden brengen N-VA in verlegenheid

Wanneer het VRT-programma Pano onthult dat Schild en Vrienden van Dries Van Langenhove dweept met racisme en nazisme komt N-VA in nauwe schoentjes terecht. De partij distantieert zich van de organisatie, maar moet toch verschillende kandidaten van de lijst halen die actief waren bij de groepering. Nadien milderen de Vlaams-nationalisten wel de toon en roepen ze op geen heksenjacht te organiseren tegen de extreem-rechtse jongeren.

N-VA jaagt op Grijze Wolven

Om te bewijzen dat niet alleen zij te maken heeft met extreme groeperingen, maakt N-VA een filmpje dat suggereert dat verschillende kandidaten van verschillende partijen banden hebben met de extreem-rechtse Turkse organisatie. CD&V zet in Lokeren ook een sympathisante op straat. Afglopen week bleek echter dat N-VA’ers - onder meer nummer twee op de Antwerpse lijst Annick De Ridder - zijn gaan spreken voor een Turkse zakenclub die ook banden heeft met de Grijze Wolven.

In Genk woedt hevige strijd

Het is één van de meest scherpe duels in Vlaanderen: dat tussen de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) en uitdager en staatssecretaris Zuhal Demir. Dries wil zelfs geen schepen worden mocht de N-VA’ster de stad veroveren.

Bart versus Johan

In Oostende zou N-VA met Open VLD’er Bart Tommelein een akkoord hebben om SP.A-burgemeester Johan Vande Lanotte voetje te lichten. De liberaal ontkent, maar wil straks wel de sjerp. De strijd om de koningin der badsteden is daarom een van de meest spannende, het aantal duels tussen de twee kemphanen ondertussen niet meer te tellen.

Burgemeester met 5 procent van de stemmen

In Gert Late Night doet Kris Peeters een ongelukkige uitspraak, namelijk dat hij ook met 5 procent van de stemmen burgemeester kan worden. Die uitlating zal hem blijven achtervolgen.

Aarschot: het Palermo aan de Demer

Nog een stad waar de kiesstrijd tot de verbeelding spreekt. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is nu schepen in haar thuisstad Aarschot, maar kan niet meer door dezelfde deur met CD&V-burgemeester André Peeters. Die zegt dat Rutten al een voorakkoord heeft met N-VA, maar Peeters zou zelf ook al een akkoord hebben met SP.A En recent moest een Open VLD-schepen nog opstappen wegens gesjoemel met examenvragen. Dat dat ook jaren geleden al eens gebeurde levert de stad een mooie bijnaam op.

Schimmel brengt socialisten in slechte papieren

In Gent komen Daniël Termont en co in de problemen wanneer blijkt dat mensen uit een sociale woning die ongeschikt is verklaard daar toch nog wonen en zelfs huur moeten betalen. En dat de fractieleidster uit de gemeenteraad zelf ook een sociale woning heeft. De sociale huisvestingsmaatschappij is nochtans in handen van de stad en wordt bestuurd door de socialisten, groenen en blauwen. Wanneer de groene schepen Elke Decruynaere zich in een tv-interview heel slecht verdedigd, deelt ook Groen in de klappen.

Dubbeltinterviews, debatten, dubbelinterviews en debatten

De laatste weken van de campagne valt er niet meer aan te ontkomen. In kranteninterviews worden heel wat duels uitgevochten tussen tenoren en het aantal debatten waaraan de kopstukken moeten deelnemen is indrukwekkend. Bij organisaties, op radio en tv, op universiteiten, … Overal moeten de partijen de degens kruisen. Zo vaak dat iedereen al van op voorhand weet wat de andere gaat zeggen.

Koning voetbal overschaduwt de campagne

Wanneer afgelopen week de bom barst in het Belgische voetbal kijkt iedereen weg van de verkiezingscampagne. Sommige politici zijn er zelfs niet rouwig om. Koning voetbal regeert het land, niet de politici.