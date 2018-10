Bekend karikaturist Nesten verliest strijd tegen kanker

Kuurne - In het West-Vlaamse Kuurne is zaterdagavond Rik Delneste alias Nesten op 71-jarige leeftijd overleden is. Nesten was bekend van de honderdduizenden karikaturen, vaak van wielrenners, die hij maakte.

Rik Delneste leed aan kanker. Hij overleed in AZ Groeninge Reepkaai. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

Nesten was sowieso al bedreven met het maken van cartoons en legde zich sinds de jaren 70 steeds meer toe op het tekenen van karikaturen. Hij maakte er onder andere van Sven Nys, Bill Gates, Peter Sagan of Johan Museeuw. Hij was dan ook in het peloton een bekend figuur.

Met zijn karikaturen kwam hij ook meermaals op televisie. Op zijn tekeningen vergrootte hij opvallende kenmerken uit, zoals dikke lippen, een kaal hoofd of een dikke neus.