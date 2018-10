John Crombez legt zichzelf geen doelstelling meer op

Met een laatste voorzittersdebat zit de campagne voor de lokale verkiezingen erop. Vuurwerk leverde het niet meer op. De partijtenoren zetten vooral hun ambities nog eens in de verf. Opvallend: SP.A-voorzitter John Crombez deed dat niet of nauwelijks. Hij wil zich geen tweede keer aan dezelfde steen stoten.

Het doek is nu echt gevallen over de verkiezingscampagne. De openbare omroep organiseerde zaterdagavond in prime time het allerlaatste debat, dat er één was tussen de zes Vlaamse partijvoorzitters. Er werd nog wel wat gebakkeleid over de hardheid van de campagne, sociale woningen, schone lucht of de vele veto’s die partijen tegen elkaar stellen, maar blits en snedig was het allerminst. Alle partijvoorzitters zagen er na een lange en intense campagne moe en uitgestreden uit.

Vooruitgaan, groeien, verdubbelen

De meeste partijvoorzitters spraken nog eens de doelstelling uit die ze eerder al formuleerden. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil vooruit gaan, Gwendolyn Rutten (Open VLD) wil het aantal burgemeesters in steden verdubbelen van twee naar vier, Wouter Beke (CD&V) wil lokaal de grootste blijven, Meyrem Almaci (Groen) wil Groen in het bestuur om voor betere mobiliteit, gezondere lucht en meer open ruimte te zorgen en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) wil voor het eerst sinds lang weer groeien.

Nieuwe crisis vermijden

John Crombez sprak echter geen ambities uit. Na het interview dat hij in augustus aan De Morgen gaf en waarin hij zijn voorzitterschap verbond aan een goed resultaat, was hij nu veel voorzichtiger. Zijn verklaringen leverden hem toen in de eigen partij immers veel kritiek op. Na een slecht resultaat – en in de peilingen doet SP.A het niet bijster goed – de handdoek in de ring gooien, zou de Vlaamse socialisten op een half jaar voor nationale verkiezingen immers in een crisis storten. Een nieuwe voorzitter vinden én meteen ook al een nieuw elan, is helemaal niet evident. Het kan verklaren waarom Crombez zich op de vlakte hield. Tot meer dan “wij zijn de meest besturende partij in de steden en vinden dat belangrijk” kwam de SP.A-voorzitter niet.

In Antwerpen, uit de regering

Eerder op de dag liet Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters in een open brief weten dat hij uit de regering stapt en zich volledig gaat toeleggen op Antwerpen indien hij burgemeester wordt. Dat hij die uitspraak doet, is nu ook weer niet zo verwonderlijk, aangezien bij CD&V de regel bestaat dat burgemeesters van steden met meer dan 50.000 inwoners niet mogen cumuleren.