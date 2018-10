Australische vrouw zwaargewond na aanval kangoeroe

In Australië heeft een vrouw zware verwondingen opgelopen nadat ze door een kangoeroe werd aangevallen. Dat melden lokale media zondag. De vrouw liep onder meer een geperforeerde long en enkele gebroken ribben op.

Het voorval vond plaats in Toowoomba in Queensland, in het oosten van Australië, toen de 64-jarige vrouw samen met haar man kangoeroes en wallaby’s aan het voederen was. Een twee meter groot mannetjesdier viel de man aan en kwakte hem tegen de grond.

Daarop schoot de vrouw haar echtgenoot te hulp. Met een bezem wou ze het dier afweren. Maar, zo vertelde ze aan de zender ABC, het dier sloeg de bezem uit haar hand en viel haar aan. Uiteindelijk kon de zoon van de vrouw met een schop het dier wegjagen.

Boswachters in Australië waarschuwen om wilde kangoeroes niet te dicht te naderen, zeker geen grote mannetjes. Ze kunnen met hun poten ernstige verwondingen toebrengen. Zeker in het broedseizoen kunnen ze agressief uit de hoek komen. Bovendien hebben de dieren het moeilijk door de droogte in grote delen van Australië, en kunnen ze vechten voor voedsel.