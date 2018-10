Twee agenten gewond na achtervolging die uitmondt in schietpartij

Zaterdagnacht zijn twee agenten van de lokale politie van Vesdre gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De agenten achtervolgden een verdacht voertuig, waarna een schietpartij losbarstte toen de daders zich in het nauw gedreven voelden.

Een achtervolging van een verdacht voertuig heeft voor twee agenten van de lokale politie van Vesdre, bij Verviers, een dramatische afloop gekend. De bestuurders van het gestolen voertuig zijn na de achtervolging beginnen schieten, waarbij de twee agenten gewond raakten.

Het was niet meer dan een routinecontrole waarvoor de agenten de wagen met daarin vier personen wilde stoppen in het Waalse Dison. De bestuurder sloeg echter meteen op de vlucht, waarop de agenten de achtervolging ingezet hebben. De wagen ging de snelweg op, waar hij op de afrit op een controle van de lokale politie van zone Fagne stootte.

De vluchtende bestuurder maakte meteen een U-bocht en ging tegen de richting in, de E42 weer op. Daar kwamen hij en zijn drie passagiers al snel neus aan neus te staan met de politie en zijn ze beginnen schieten.

Beide agenten werden naar het ziekenhuis gevoerd, een van hen met een schotwonde in het been, de ander met een in zijn zij, en geopereerd. De daders konden ontkomen. De woordvoerder van Jan Jambon meldt dat de agenten wel buiten levensgevaar zijn.

In dezelfde regio kwamen begin dit jaar ook al drie agenten om het leven.

De minister wenste de agenten op Twitter een spoedig herstel. “Mijn steun aan henzelf, hun familie en hun collega’s.”