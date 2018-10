Russische oppositieleider Navalny vrijgelaten na anderhalve maand cel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondag vrijgelaten nadat hij ongeveer anderhalve maand doorbracht in de cel wegens twee opeenvolgende veroordelingen voor het organiseren van anti-Kremlin-demonstraties. Een journalist van AFP stelde ter plaatse vast dat hij de gevangenis verliet om 3.20 uur GMT (5.20 uur Belgische tijd).

De 42-jarige Navalny, die geldt al hevig criticus van president Vladimir Poetin, werd eind augustus veroordeeld tot dertig dagen cel voor de organisatie van een niet-toegelaten betoging. De blogger had opgeroepen tot protesten op 9 september tegen een omstreden pensioenhervorming. Duizenden betogers trokken vervolgens in verschillende steden de straat op. In totaal pakte de politie duizend betogers op. Navalny zelf was op de actie niet aanwezig.

Toen hij op 24 september na dertig dagen cel de gevangenis verliet, werd hij meteen na zijn vrijlating opgepakt en meegenomen voor een nieuw proces. Hij kreeg twintig dagen cel.

Aleksej Navalny is de belangrijkste figuur van de Russische oppositie geworden sinds indrukwekkende demonstraties in 2011 en 2012. Verschillende betogingen vonden plaats op zijn oproep en zijn anti-corruptie retoriek vindt een bijzondere weerklank bij de jonge mensen die hem volgen op internet.

Navalny wilde zich kandidaat stellen bij de presidentsverkiezingen van maart, maar dat werd hem onmogelijk gemaakt.