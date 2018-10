Kopstukken uit Antwerpen geven eerste reactie: “Het is een stralende dag, dus ik heb er een goed gevoel bij”

Antwerpen - De strijd om ’t Schoon Verdiep. Op weinig plaatsen in Vlaanderen belooft de kiesstrijd zo spannend te worden als in Antwerpen. Gaat de burgemeesterssjerp opnieuw naar Bart De Wever (N-VA)? Kan Groen de sterke peilingen waarmaken? Wat doet Kris Peeters? De kopstukken van de Antwerpse politiek hebben hun stem al uitgebracht én al kort voor de camera’s gereageerd.

Bart De Wever (N-VA) vertrok om 9.55 uur om te gaan stemmen, tien minuutjes later was hij alweer thuis. In zijn zog: een hele resem journalisten. “Gaan jullie hier de hele dag staan”, vroeg hij? “Wie naar het toilet wil, wil ik eventueel nog binnenlaten. Een koffietje kan ook.”

“Het weerbericht gaf regen, maar het is een stralende dag”, verklaarde De Wever nog voor VTM Nieuws. “Ik zie dat als een goed voorteken en hoop dat alles goed zal komen. Iedere politicus is vandaag als een schip dat door een magnetisch veld vaart. Je kompas slaat alle richtingen uit. Van euforisch naar wanhoop en terug.”

Is de burgemeester nerveus? “Ik probeer niet op mijn nagels te bijten, wat niet makkelijk is. Een beetje sporten helpt om het hoofd leeg te maken, maar het afwachten van de uitslagen, dat zijn de vreselijkste uren. Momenteel houd ik er nog geen rekening mee dat ik straks geen burgemeester meer zal zijn.”

De Wever voelt zich het meest uitgedaagd door Wouter Van Besien van Groen. “Als ik geen burgemeester ben, dan zal hij het zijn. Dat is de keuze die de mensen hebben: met mij verder gaan of de groene weg kiezen. Volgens mij is dat niet de juiste weg, maar dat is aan de Antwerpenaar om te beslissen. Ik moet mijn lot aanvaarden.”

Op de vraag waar de lat ligt, antwoordt De Wever “Tram 3”. “Als ik aan 30 procent kom, dan is het aan mij om een coalitie de vormen en dan heb ik de verkiezingen gewonnen. De inzet is dus groot.”

De huidige burgemeester gaat straks nog eens joggen, brengt nadien een bezoek aan het graf van zijn vader en vanaf 14 uur sluit hij zich af van de buitenwereld. “Na het sporten ga ik proberen om jullie (de aanwezige journalisten, nvdr.) af te schudden en naar ons hoofdkwartier te verdwijnen. Ik zie dat jullie motorfietsen hebben klaarstaan, maar wij hebben ook onze plannen klaar, dus dat zal niet lukken. We zullen jullie afschudden en pas boven water komen als de resultaten er zijn.”

Groen-kopstuk Wouter Van Besien noemt het dan weer “een verloren dag”. “Alles valt stil en het is wachten op de uitslagen”, zegt hij. “Zodra de eerste resultaten binnenkomen, zullen de zenuwen door mijn lijf gieren. Het is ook een beetje een warrige dag, want die uitslagen komen met stukjes en beetjes bij elkaar. Het zal even duren voor we een duidelijk zicht hebben. Maar ik kijk ernaar uit en het mag voor mij al 18 uur zijn. “

“Ik heb - tot mijn eigen verbazing - heel goed geslapen”, vervolgt hij. “Maar goed, we hebben al een hele campagne veel gesproken, nu is het aan ons om te luisteren naar de Antwerpenaar, maar ik heb er wel vertrouwen in, want zoals u weet: de Antwerpenaar heeft altijd gelijk.”

“We hebben afgesproken in een café in de buurt met paar vrienden voor een apéritif électoral. Erna ga ik met mijn gezin nog iets eten en dan komen we met de groenen bij elkaar. Sporten zal er vandaag niet inzitten, maar er zijn andere plezante dingen om te doen ook, hé.”

“We hebben altijd gezegd dat we naar verdubbeling willen gaan van wat we vorige keer gehaald hebben. Daarnaast is het voor ons een belangrijke doelstelling dat de huidige coalitie hier niet meer kan verdergaan en dat we naar een progressieve wissel kunnen gaan. Dat we een heel ander beleid kunnen gaan voeren, voor gezonde lucht en voor betaalbare woningen. Of ik er klaar voor ben om burgemeester te worden? Helemaal.”

Ook bij Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V, zullen de zenuwen pas later op de dag komen. “Nu proberen we te ontbijten”, verklaarde hij zondagochtend. “Rond 16 uur gaat de stress komen, normaal het moment waarop hier de eerste resultaten binnenkomen. We hebben ons best gedaan, we konden niet beter: we hebben dag en nacht gewerkt, met een dynamische ploeg. Ik heb een voldaan gevoel, we hebben alles uit de kast gehaald, het is nu aan de Antwerpenaar om te kiezen.”

“Het is inderdaad een harde campagne geweest, zeer intensief”, geeft Peeters toe. “Maar nu laten we het los, nu is het aan de kiezer. Wij weten natuurlijk niet wat de kiezer denkt en hoe hij gaat stemmen.”

Na het ontbijt ging Peeters “een beetje frisse lucht opsnuiven langs de Schelde met een lichte jogging” en dan ging het richting stembureau. “Daarna hebben we een familiereünie, er zijn wat jarigen bij mijn zus hier in Antwerpen. Later op de dag zullen we wat telefoontjes doen, zowel naar mensen in Antwerpen, maar ook met collega’s in andere gemeenten. Om de eerste tendensen te bekijken en te zien hoe we zullen reageren. Tussen 18 en 20 uur gaan we dan naar het Felixpakhuis waar we al onze militanten hebben uitgenodigd. Ik hoop dat we daar een prachtig feest kunnen maken.”

Ook Philippe De Backer (Open VLD) bracht zondagvoormiddag zijn stem al uit.

Jinnih Beels tot slot. “Ik denk dat ik na de campagne in een zwart gat ga vallen. Het was fijn, maar nu ligt het niet meer in mijn handen. We hebben natuurlijk nog veel te doen hierna, we moeten een puzzel in elkaar steken. We beginnen morgen met nieuwe moed aan een nieuw parcours.”