In Merchtem en Ternat kan je je tijdens het stemmen laten registeren als orgaandonor

Merchtem / Ternat - Opmerkelijk: aan de infobalie van de vier stembureau’s in Merchtem en deelgemeenten Hamme, Brussegem en Peizegem, kan je vandaag je ook laten registreren voor orgaandonatie. Ook in Ternat werden de kiezers opgeroepen om zich als donor op te geven.

Het is de eerste keer dat Merchtem een andere activiteit dan de kiesverrichting tijdens de stembusgang organiseert.

Burgemeester Eddie De Block (Open VLD): “Meer dan 240 stad- en gemeentehuizen openden zondag 23 september hun deuren voor donorregistratie. Met de actie wilde het VTM-programma Make Belgium Great Again het aantal orgaandonoren opkrikken. In Merchtem registreerde zich toen een honderdtal donoren. Wij vinden dat positief en daarom bieden we de inwoners nu ook die kans net voor of na ze gaan stemmen, telkens aan de infobalie in de vier stemlocaties in onze gemeente. Het is de eerste keer dat we zoiets zelf mee organiseren. De gemeente voorziet telkens een ambtenaar om de donor te registreren. De stembureau’s zijn een uur open en we zullen nu al registratieformulieren extra moeten voorzien. Mensen maken er dus gebruik van.”

Het is echter niet de bedoeling om ook andere acties voor het goede doel toe te laten. De Block: “Dit is echt uitzonderlijk. Je laten registreren als orgaandonor kan levens redden. We gaan geen acties toelaten zoals een kalenderverkoop voor het goede doel of andere zaken. Voor de registratie als orgaandonor maken we een uitzondering.”