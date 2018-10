Thierry Henry moet zich in eerste matchen als nieuwe coach bij Monaco bewijzen tegen … Belgen

Na zijn vertrek bij de Rode Duivels staat Thierry Henry bij AS Monaco voor zijn eerste uitdaging als hoofdcoach. En die belooft meteen pittig te worden. Na een dramatische competitiestart staan de Monegasken pas achttiende in de Ligue 1. Bovendien zal de voormalige T2 bij de Belgische nationale ploeg zich in zijn eerste zes matchen moeten bewijzen tegen … Belgen.

Henry debuteert als trainer van AS Monaco met Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli op het veld van Strasbourg, waar Matz Sels in doel staat. Enkele dagen later keert Henry al terug naar België voor de Champions League-match tegen Club Brugge, met onder meer Rode Duivel Brandon Mechele. Het weekend daarop staat hij tegenover Laurent Ciman van Dijon. Dan volgen Thomas Foket en Björn Engels met Reims. Na opnieuw de tweede confrontatie tegen Club Brugge wacht competitieleider van Thomas Meunier.

Op Sels en Engels na moet de Franse ex-topspits zich dus bewijzen tegen spelers met wie hij de afgelopen twee jaar als T2 samenwerkte bij de Rode Duivels. De kennis over die spelers zal hij ongetwijfeld kunnen gebruiken. Maar of dat ook punten oplevert, zal de komende weken duidelijk worden.