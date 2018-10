Technische problemen: één stembureau in Vlaanderen nog altijd niet open en in Vilvoorde moeten kiezers drie keer hun stem uitbrengen

Bij de opstart van de stembusgang waren er verspreid over Vlaanderen en Brussel wat technische problemen. In Vlaanderen ging het om dertien bureaus, in Brussel om 47. Vooral in het Oost-Vlaamse Evergem is er hinder: het stembureau kan er nog altijd niet opengaan. Zes inwoners van Vilvoorde moesten zondagochtend dan weer tot drie keer toe hun stem uitbrengen door een IT-probleem.

In Vlaanderen is één stembureau nog altijd niet geopend vanwege technische problemen, zo meldt het Agentschap Binnenlands Bestuur (dat de verkiezingen coördineert). Het gaat om een stembureau in de Oost-Vlaamse gemeente Evergem.

De chipkaartlezer werkt er niet en daardoor is dat stembureau het enige op 3.358 digitale stembureaus in Vlaanderen dat nog niet is open gegaan vandaag. Het is nog niet duidelijk of de kiezers daar naar een andere stembureau begeleid zullen worden.

Het zwaartepunt van de problemen lag tussen 8 en 9 uur. Bij de opstart zondagochtend waren er in eerste instantie dertien incidenten, maar die werden al snel verholpen. Het ging onder meer om stembureaus in Mechelen, Kruibeke en Borgerhout. “Het ging telkens om technische probleme, zoals een batterij van een computer of een scanner van de stembus die hapert”, aldus Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur. “De mensen die op zondag in de stembureaus aan het werk zijn, kunnen een beroep doen op een noodnummer en er staan meer dan 350 mensen klaar om binnen de 30 minuten een interventie te verzorgen”, luidt het.

Drie keer stemmen

Zes inwoners van Vilvoorde moesten zondagochtend tot drie keer toe hun stem uitbrengen in basisschool Kinderkoppen. Hun resultaten werden niet gescand door een IT-probleem en zagen telkens een leeg kaartje uit de printer komen. Na een volledige herstart van het systeem waren de problemen opgelost, maar intussen stond er wel een aanzienlijke rij wachtenden aan het stembureau.

Brussel

Ook in het Brussels Gewest zijn er problemen, waardoor 47 stembureaus zondagochtend niet geopend konden worden. De problemen zouden binnenkort wel van de baan zijn, klonk het al snel bij de Brusselse plaatselijke besturen. Maar om 11.30 uur was dat voor vijf bureaus nog steeds niet het geval.

Vorst en Ukkel waren het zwaarst getroffen, met respectievelijk 12 en 13 geblokkeerde kiesbureaus. Ook in Schaarbeek (6), Oudergem (5) en Evere (5) waren er problemen. Elders in Brussel gaat het om één of twee kantoren waar kiezers voor gesloten deuren staan. In de meeste gevallen werden de kiezers doorgestuurd naar bureaus die wel open waren.

Er was een probleem met de USB-sleutels, aldus Hélène Herman, woordvoerster van de Brusselse plaatselijke besturen. Daardoor konden de stemcomputers niet worden opgestart. “Er moeten nieuwe USB-sleutels worden geleverd.”

De problemen zullen een geldige stembusgang niet in de weg staan, verzekert het Gewest.