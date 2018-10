Bultrug gezien bij Nederlandse eiland Texel

Ten westen van Texel, het grootste waddeneiland van Nederland, is een bultrug gesignaleerd. Het zeezoogdier is door vogelaars gespot ter hoogte van paal 15, meldt eigenaar Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum Texel op Twitter.

In Nederlandse wateren worden wel vaker bultrugwalvissen gezien. Vorig jaar zwom er een in de marinehaven van Den Helder en een voor de kust van Egmond. De beroemdste bultrug tot dusver was Johannes/Johanna, die in 2012 strandde op een eilandje bij Texel. Een volwassen exemplaar kan 12 tot 15 meter lang worden.

Dat vogelaars niet alleen naar vogels kijken blijkt wel tijdens het Dutch Birding Vogelweekend op Texel. Op zaterdag was een Zadellibel de meest zeldzame soort en momenteel wordt er bij paal 15 een Walvis gezien. — Marc Plomp (@natuurdigitaal) 14 oktober 2018