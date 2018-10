Door deze overduidelijke buitenspelgoal eist Cercle Brugge een onderzoek voor degradatiestrijd van 2015

Na de grote operatie “Operatie Propere”, die afgelopen week een bom legde onder het Belgische voetbal wil Cercle Brugge dat er ook de degradatiestrijd van 2015 nog eens onder de loep wordt genomen. De Vereniging moest toen naar play-off 3 nadat KV Mechelen in de absolute slotminuten een 2-0 voorsprong goedmaakte. De onwaarschijnlijke remonte kwam er na een duidelijke buitenspelgoal, maar die werd toch goedgekeurd door de lijnrechter en ref Bart Vertenten, die aangehouden werd op verdenking van omkoping.

Cercle Brugge moest op de slotspeeldag van het seizoen 2014-2015 winnen van KV Mechelen en hopen dat Waasland-Beveren geen drie punten pakte om niet naar play-off 3 te moeten. En alles verliep ook volgens dat ideale scenario voor de Bruggelingen. Tien minuten voor affluiten stond de vereniging 2-0 voor na goals van Stephen Buyl en waande het zich gered.

Maar in drie minuten sloeg de feeststemming om in diepe droevenis. Met goals in de 89ste, 91ste en 92ste minuut pakte KV Mechelen na een fameuze remonte in extremis de drie punten in het Jan-Breydelstadion. Vooral de aansluitingstreffer van Wolski was toen voer voor veel discussie. Op het moment dat de vrije trap werd gegeven, stond de Poolse aanvaller met het rugnummer 10 overduidelijk buitenspel. Scheidsrechter toen was Bart Vertenten, die net als zijn lijnrechter, geen buitenspel zagen en het doelpunt goedkeurde. Na de 2-3-nederlaag was Waasland-Beveren gered en werd Cercle veroordeeld tot play-off 3, waarin ze verloren van Lierse en zakten naar tweede klasse.

Drieënhalf jaar later wil Cercle Brugge een onderzoek naar wat er toen gebeurde. “De onthullingen van de afgelopen week plaatsen de wedstrijd Cercle Brugge - KV Mechelen van 15 maart 2015, op de laatste speeldag van het seizoen 2014-2015, in een nieuw daglicht”, klonk het in een persmededeling van de Vereniging. “Het loont de moeite dat de bevoegde instanties een onderzoek instellen naar het verloop van deze wedstrijd met de gekende dramatische afloop voor Cercle Brugge.”