Thomas Vermaelen haakt af bij Rode Duivels voor oefeninterland tegen Nederland

Rode Duivel Thomas Vermaelen haakt af voor de oefeninterland tegen Nederland. De verdediger viel in de match tegen Zwitserland uit en kampt met een liesblessure. Hij is vanmiddag al vertrokken naar Barcelona om te revalideren. De open training van de Duivels werd geen volkstoeloop. Meer dan 1.600 fans zakten af naar het Koning Boudewijnstadion waar ze 23 spelers aan het werk zagen.

De sfeer was best uitgelaten. Heel wat aanmoedigingen, positieve spreekkoren en het hek ging helemaal van de dam toen de spelers een lading kleine balletjes het publiek intrapte. De spelers die vrijdag gespeeld hadden tegen Zwitserland trokken nadien naar binnen, de B-ploeg werkte een sessie met de bal af. Twee spelers ontbraken op training: Marouane Fellaini en Thomas Vermaelen. Die laatste kampt met een liesblessure, waardoor hij voor de training om 11u alweer richting hotel terugkeerde. De verdediger vertrok nadien terug naar Barcelona om te revalideren waardoor hij niet zal spelen in de oefeninterland tegen Nederland.

Foto: Photo News

