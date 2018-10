Diego Maradona vindt Messi geen leider: “Hij gaat voor de match twintig keer naar het toilet”

Lionel Messi is geen leidersfiguur. Dat benadrukte de voormalige Argentijnse voetbalster Diego Maradona in een tv-interview. Al deed hij dat wel op zijn eigen manier, met een serieuze uithaal naar de huidige aanvoerder van de Argentinië. “Het is zinloos om een leider te maken van een man die voor de match 20 keer naar het toilet gaat.”

Lionel Messi speelde geen al te best WK afgelopen zomer met de nationale ploeg van Argentinië. Sindsdien heeft de ster van Barcelona geen match meer voor ‘Los Albiceleste’ gespeeld. Hij gaf verstek voor drie oefenduels waardoor de achtste finales van het WK, waarin de Argentijnen naar huis werden gestuurd door latere wereldkampioen Frankrijk, voorlopig de laatste interland van de Vlo. Dat steekt bij Argentijns voetbalicoon Diego Maradona, die momenteel de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa coacht. “Messi is een ongelofelijke speler, maar hij is geen leidersfiguur”, was hij hard in een tv-interview. “Als hij tegen de trainer en de spelers praat, speelt hij eerst nog op de PlayStation. En nadien wil hij op het veld een leider zijn. Het is zinloos om een leider te maken van een man die voor de wedstrijd 20 keer naar het toilet gaat.”

Een stevige uithaal van ‘Pluisje’, maar hij ging nog verder. “We moeten stoppen om van Messi een God te maken. De Messi van bij Barcelona is een andere speler dan die bij Argentinië. Ik zou hem niet meer oproepen, maar zeg nooit nooit.”

Toch heeft Maradona ook nog lof voor Messi, van wie hij tussen 2008 en 2010 bondscoach was bij Argentinië. “Hij is samen met Cristiano Ronaldo de beste in de wereld.”