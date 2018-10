In de Nations League komen deze dagen veel topspelers in actie, maar voor het doelpunt van de week moeten gewoon naar de onze noorderburen. Bij de Nederlandse amateurs van HSV Hoek scoorde onze landgenoot Zinho Chergui namelijk een waanzinnig doelpunt. Chergui, die in het verleden nog uitkwam voor o.a. Antwerp en KV Mechelen zag dat de doelman wat uit zijn goal stond. De linksachter poeierde zonder twijfelen vanop de eigen helft de bal in doel. Wereldklasse.