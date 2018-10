Comedian gaat stemmen in driekleur en deelt rode bolletjes uit

Kapelle-op-den-Bos - Wim Dufraing (45) uit Ramsdonk van het komisch duo ‘Dufraing en Dewit’ - dat al 20 jaar op de planken staat - is gaan stemmen in een tricolor kostuum. Hij had ook een rood blad mee met een perforator en een ‘pritt-lijm’.

Dufraing: “Het is al de derde keer dat ik iets ludiek doe tijdens de verkiezingsdag. De eerste keer was in 2012 en dan trok ik uit protest tegen het afsluiten van de twee dreven aan het kasteel van Houtem hier in Ramsdonk een hertenpak aan. Zwakke weggebruikers moeten daardoor omwandelen of fietsen en kunnen die dreven niet meer gebruiken en ik kaartte dat aan.”

“De tweede keer in 2014 ging ik verkleed als pastoor en nu trok ik dus een tricolor pak aan om in Ramsdonk te gaan stemmen. Het is hier nog met potlood en papier. En dat moet maar eens gedaan zijn. Elektrisch stemmen kan ook. Maar wat dan als de stroom uitvalt zoals zoveel over te zeggen is de laatste tijd.”

“Daarom deelde ik rode bolletjes uit die ik maakte met een perforator uit rood papier. Mensen konden die dan met ‘pritt’ op hun stembrief plakken voor moest het potlood het niet meer doen. Het is kwestie van ook eens te oefenen mochten we later in Kapelle-op-den-Bos ooit stemmen met de computer en als die dan toch zou uitvallen. Het tricolore pak trok ik aan omdat het toch een ‘nationale gelegenheid’ is. Ik doe dat trouwens ook als ik naar de triatlon ga in Kapelle-op-den-Bos.”

Dufraing voelt het als zijn plicht om als comedian mensen te amuseren. “Zeker op de dag van de verkiezingen al die mensen die daar moeten gaan ‘zitten’, zegt de komiek nog. De voorzitter van het stembureau deed niet moeilijk en Dufraing mocht gewoon gaan stemmen. Een politieagent hield hem wel in de gaten dat hij niets verkeerds zou doen.