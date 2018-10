Mag ik een ‘stemfie’ nemen in het kieshokje?

Een selfie nemen terwijl je in het kieshokje staat, ook daar is een woord voor: de ‘stemfie’. In principe vermeldt de kiesregeling niets specifieks over het nemen van zo’n stemfie. Maar belangrijk is wel dat het geheim van de stemming in geen geval verbroken mag worden.

"In België vermeldt de kiesregelgeving niets specifiek over het nemen van selfies", zegt Charlotte Cols van het Agentschap Binnenlands Bestuur. "Je kan nooit voorkomen dat kiezers een foto nemen van hun stembiljet, want de kiezer staat alleen in het stemhokje", aldus Cols. "Maar men mag een stemming dus niet zomaar openbaar maken."

Bij de federale verkiezingen in 2014 waren ‘stemfies’ een echte hype. Vandaag postte onder meer Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een stemfie vanuit het kieshokje. Hij had daarbij evenwel nog geen bolletjes ingekleurd.

Als een kiezer zijn stembiljet openvouwt in het stemlokaal en zijn stem toont, dan moet de voorzitter het stembiljet terugnemen, onbruikbaar maken en de kiezer verplichten om opnieuw te stemmen. Dat wordt bepaald door art. 139 van het Kiesdecreet.

Onder druk

Als blijkt dat kiezers onder druk gezet zijn door derden om te bewijzen dat zij voor een bepaalde partij of kandidaat gestemd hebben, kan dit leiden tot de conclusie dat zij niet in volle vrijheid hun stem hebben uitgebracht. Art. 221 van het Kiesdecreet legt zelfs strafmaten vast voor de personen die geld, waarden of enig voordeel aanbieden of beloven bij een stemming. De persoon die een aanbod of belofte aanneemt, kan ook gestraft worden.

In Nederland mag het

In Nederland is de stemfie wel toegelaten. Daar werd het stof van een paar reglementen geblazen en onder de loep genomen. De stemfie leidde bij onze noorderburen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tot commotie, omdat de Kiesraad vond dat het kiesgeheim in gevaar zou komen. Maar het advies om de stemfie te verbieden werd niet overgenomen. En wat niet verboden is, is ook in Nederland toegelaten.