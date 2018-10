Drie boxen en een versterker: man zet seniorencomplex op stelten met muziek van André Hazes

Een Nederlander van 56 is opgepakt omdat hij overlast veroorzaakt heeft in een seniorencomplex in Kaatsheuvel. Dat meldt De Telegraaf.

De feiten speelden zich af in de nacht van zaterdag op zondag. De dronken vijftiger had erg luid - er werden drie boxen en een versterker in beslag genomen - muziek opstaan van André Hazes. Daarnaast zou hij ook tegen de deur van zijn buren hebben getrapt en stoelen hebben omver gegooid.

Agenten namen de man mee naar het politiekantoor. Volgens hen werd de man al meerdere keren gewaarschuwd voor overlast.