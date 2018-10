Gewezen burgemeester van Herstappe raakt slaags met man van OCMW-voorzitster

Herstappe - Serge Louwet, de gewezen burgemeester van Herstappe, is zaterdag slaags geraakt met de man van de OCMW-voorzitster.

In de kleinste gemeente van het land vond zaterdag de jaarlijkse dorpspoets plaats, een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de woning van de OCMW-voorzitster begon haar echtgenoot commentaar te geven op de passerende poetsers. Serge Louwet gaf verbaal weerwerk, waarna de situatie uit de hand liep. De twee gingen met elkaar in de clinch en kwamen allebei in een gracht terecht. Twee andere personen konden de amokmakers van elkaar scheiden.

Na het incident trokken beide heren naar een arts om eventuele kwetsuren te laten vaststellen.

De politie van Tongeren-Herstappe heeft een proces-verbaal opgesteld. Het zal worden overgemaakt aan het parket van Limburg, dat dan zal beslissen welk gevolg er aan gegeven wordt.

De politie heeft laten weten dat het zondag rustig is gebleven tijdens het stemmen in Herstappe.