Jinnih Beels: “Voor mijn gezin was dit erg zwaar, mijn zoon heeft gerebelleerd”

Antwerpen - SP.A-lijsttrekker in Antwerpen Jinnih Beels vertelde aan VTM Nieuws dat de campagne vooral voor haar gezin heel zwaar was. “Mijn zoon heeft gerebelleerd, hij vond dat het mijn keuze was, maar dat hij er werd in meegetrokken.”

De man van Beels is tijdens de campagne ook zwaar ziek geweest, vertelde ze. “Hij werkt dan ook nog eens in shiften, en toch heeft hij alle huishoudelijk werk en de opvoeding van onze zoon bijna helemaal op zich moeten nemen. Voor hen was het heel zwaar. Ik heb een keuze gemaakt, en zij zijn daarin meegetrokken.”

Beels’ zoon heeft er bewust voor gekozen om vandaag niet in beeld te komen, vertelde Beels nog. “Hij zit bij de bomma. Maar één ding maakt hem blij: dat morgen alles mogelijk gedaan is en dat hij zijn mama terug heeft.”