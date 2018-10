Het derde warmterecord van de week is verpulverd. Ons land heeft zondag de warmste 14 oktober sinds het begin van de waarnemingen in 1901 beleefd.

“Met 23,8 graden Celsius in Ukkel is het dagrecord van de warmste 14 oktober gebroken”, weet weerman David Dehenauw.

Het vorige record stond genoteerd op 14 oktober 1990. Toen was het 23,4 graden Celsius.

23,8 graden in Ukkel, dagrecord uit 1990 (23,4) gebroken. Eindresultaat later bekend — David Dehenauw (@DDehenauw) 14 oktober 2018

Eerder deze week sneuvelden al twee andere warmterecords. Donderdag moest het dagrecord voor 11 oktober van 23,2 graden uit 1906 eraan geloven. De temperatuur steeg toen in Ukkel tot 24,1 graden.

Ook zaterdag werd het dagrecord voor 13 oktober in Ukkel gebroken, met 25,6 graden.

Herfst komt eraan

Maar hoe warm het ook geweest is, heel lang zal de nazomer niet meer duren.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met soms wat lichte regen of enkele lokale buien. In het oosten van het land is de buienkans opnieuw zeer beperkt en vanuit het zuiden verwachten we in de loop van de namiddag meer en breder wordende opklaringen. Maxima rond 19 graden in de Ardennen en aan zee en tot 22 of 23 graden in de andere delen van het land.

Dinsdag verwachten we afwisselend zon en wolkenvelden en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het westen van het land zijn de wolken talrijker en kan er lokaal nog een bui vallen. Het blijft zeer zacht, met maxima tot 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar wat lichte regen of een bui. Maxima tussen 17 en 21 graden.