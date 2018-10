Wit poeder gevonden in Gents kiesbureau: 600 stemmen geblokkeerd, definitief resultaat dreigt voor morgen te zijn

Gent - Bij het tellen van de stembrieven is in een kiesbureau in Gent een verdacht wit poeder gevonden. De basisschool werd hermetisch afgesloten, waardoor zeven tellers het gebouw niet mochten verlaten. 600 stemmen zijn voorlopig geblokkeerd, waardoor de definitieve resultaten vermoedelijk pas voor morgen zijn.

Rond 13.30 uur haalden de tellers van een kiesbureau in basisschool De Dialoog in de Frans van Ryhovelaan de stembiljetten uit de urne. Uit vier kiesbrieven viel een wit poeder.

Op dat ogenblik waren geen stemgerechtigden meer aanwezig in het stembureau. De voorzitter verwittigde onmiddellijk de politie, die ter plaatse is. Er is een veiligheidszone ingesteld. Ook de civiele bescherming is ter plaatse en het labo stelt een onderzoek in naar de aard van het verdachte poeder.

Irritatie aan de slijmvliezen

Jana Vanderheyden, de voorzitter van het Gents stembureau waar het witte poeder is aangetroffen, betreurt dat iemand de stemming heeft proberen te saboteren. “Niemand is onwel geworden”, klinkt het nog. Wel hebben de bijzitters last van irritatie aan de slijmvliezen.

De politie meldt nog dat vier brieven werden meegenomen voor analyse. “De andere brieven blijven voorlopig in het stembureau. Mogelijk zijn ze ook gecontamineerd. Voorlopig mogen ze niet geteld worden”, aldus Liesbet De Pauw, woordvoerder van de lokale politie.

Stemmen geblokkeerd

Het gaat om zo’n zeshonderd kiesbrieven in totaal die niet geteld mogen worden. De stemmen zijn voorlopig geblokkeerd. De kans is erg groot dat de definitieve resultaten voor Gent pas morgen bekendgemaakt zullen kunnen worden.