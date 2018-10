Vrederechter moet tussenbeide komen bij incident in Genks stembureau

Genk - In een van de stembureaus in Zwartberg (Genk) zou commotie zijn ontstaan omdat een allochtoon koppel niet samen in het stemhokje mocht. Dat schrijft VRT NWS. “Het is de bedoeling dat de vrouw haar stem mag uitbrengen en niet de man die erachter zit”, verduidelijkt de Genkse vrederechter Lode Vrancken aan Belga.

De voorzitter van het bureau in Zwartberg besliste dat het allochtone koppel niet samen in het stemhokje mocht, maar dat de man en vrouw hun stem apart moesten uitbrengen.

De Genkse vrederechter Lode Vrancken moest tussenkomen bij het incident. “Het wordt allemaal wat overroepen en opgeklopt. We hebben op voorhand infosessies gehouden voor de voorzitters, secretarissen en technische coördinatoren, waarbij we zeiden dat de mensen in de mate van het mogelijke alleen binnen moeten gaan”, zegt Vrancken. “Iemand die in staat is om een gsm te gebruiken, moet toch ook wel zonder partner in een stemhokje binnen kunnen gaan om een stem uit te brengen.”

De maatregel is gericht op koppels waar een vrouw niet haar eigen stem kan uitbrengen. “Dat is in het belang van de politieke ontvoogding van de vrouw. Het probleem heeft zich enkel voorgedaan in bepaalde kiesbureaus waar veel allochtonen komen”, stelt Vrancken. “Het is de bedoeling dat de vrouw haar stem mag uitbrengen en niet de man die erachter zit. Het kiesrecht is nog altijd vrij. Sommige partijen vinden dat te streng en sommige partijen niet streng genoeg.”