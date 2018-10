Het meest hilarische moment van de verkiezingsuitzending met Bart De Wever in de hoofdrol

Nu de resultaten van de verkiezingen binnenlopen, zit iedereen op hete kolen. Een VRT-ploeg heeft voor het huis van Bart De Wever post gevat, in de hoop de eerste reactie te kunnen krijgen. Maar is hij eigenlijk wel thuis? Zo vroeg VRT-reporter Pieterjan De Smedt zich af in een livegesprek met Martine Tanghe. Na enkele wilde theorieën over een ontsnappingspoging over de haag, bleek dat de burgemeester wel degelijk thuis was, zo liet hij plots van achter zijn raam zien...

De huidige burgemeester van Antwerpen zou pas na overleg met de Antwerpse NVA-top in een zogeheten “war room” communiceren met de pers. “De Wever doet er alles aan om die locatie voor de pers geheim te houden. Het is nog onduidelijk maar op dit moment lijkt het erop dat hij zijn woning nog niet verlaten heeft. Het zou altijd kunnen dat hij via een achteruitgang de woning heeft verlaten, dat is op dit moment niet zo duidelijk”, zei hij.

Maar De Wever, die wellicht ook de livestream aan het volgen was, dacht de kijkers even wat extra informatie mee te geven. Wuivend, van achter zijn eigen raam...