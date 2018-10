15.000 potloden, 36.545 kandidaten: dit waren de gemeenteraadsverkiezingen in cijfers

De teerlingen zijn geworpen. Zondagavond kennen we de resultaten en weten we wie van de ruim 36.000 kandidaten gewonnen of verloren hebben. Dit waren de verkiezingen 2018 in cijfers.

In 308 Vlaamse gemeenten stemden de inwoners vandaag voor nieuwe gemeenteraden. Toch zullen er uiteindelijk ‘maar’ 300 nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd worden. 15 gemeenten fuseren op 1 januari 2019 tot 7 nieuwe gemeenten. Daardoor blijven er uiteindelijk nog 300 Vlaamse gemeenten over. In Brussel waren er verkiezingen voor de 19 gemeenten.

Ook de 5 provincieraden worden per 1 januari 2019 vernieuwd, en in Antwerpen konden de inwoners ook hun stem uitbrengen voor 1 van de 9 districtsraden.

In de 6 Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel en in Voeren werden de schepenen en de OCMW-raadsleden rechtstreeks verkozen.

Hoeveel mensen moesten stemmen?

In totaal kregen 4.873.677 mensen een oproepingsbrief.

Hoeveel kandidaten?

In totaal gaven 36.545 kandidaten zich op of 122 minder dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012. De oudste kandidaat was 97 jaar en 6 maanden.

Hoeveel vrouwen op de lijsten?

Ongeveer 50 procent van alle kandidaten was een vrouw.

Gemiddelde leeftijd van de kandidaten?

De gemiddelde leeftijd van de kandidaten bedraagt 48 jaar en 4 maanden. De gemiddelde leeftijd van de lijsttrekkers ligt iets hoger: 50 jaar.

Hoeveel mandaten waren er te verdelen?

In totaal 7.861 kandidaten zullen vandaag of morgen het goede nieuws krijgen dat ze verkozen zijn en een mandaat als burgemeester, schepen of raadslid mogen opnemen vanaf 1 januari 2019.

Werd er nog op papier gestemd?

De kiezers stemden in 145 gemeenten met potlood en papier, in 163 gemeenten op de stemcomputer.

Hoeveel potloden werden er gebruikt?

Naar schatting 15.000 potloden zijn zondag gebruikt om bolletjes rood te kleuren. De potloden worden geleverd door de overheid. Ze zijn 6-kantig en hebben een heel dikke kern van 5 millimeter. Dat zorgt voor een extra stevig potlood, waarvan de punt niet snel zal breken. Dit is wel prettig in het stemhokje. Daarnaast ligt het potlood goed in de hand en heeft het een goede kleurafgifte.

Waarom met een rood potlood?

Er werd in ons land niet altijd gestemd met een rood potlood. Tot 1965 gebruikte men een zwart potlood. In dat jaar werd beslist om over te schakelen op een rood potlood. In de eerste plaats is rood een contrasterende kleur. Doordat deze dus meer opvalt op de witte stembiljetten met zwarte tekst is het voor de tellers makkelijker om snel de stemmen te tellen. Rood potlood is bovendien ook moeilijker uit te wissen dan zwart. Hierdoor kan stemfraude dus mogelijk worden tegengegaan. In gemeentes waar met papier en potlood gestemd wordt, vind je een rood potlood in het stemhokje. Maar je mag ook je eigen potlood meenemen. Meer nog, het mag zelfs een rode balpen of een viltstift zijn.

Wat gebeurt er nadien met de potloden?

Die gaan gewoon de doos in en worden bewaard tot bij de volgende verkiezingen. Ze worden wel vooraf opnieuw gescherpt en ook in het kiesbureau zijn altijd een scherper en enkele reservepotloden aanwezig. Want heel af en toe nemen grapjassen een potlood mee. Dat was vandaag niet anders.

Wat gebeurt er met de stembrieven op papier?

Die moeten nog een tijd worden bijgehouden in verzegelde pakken. In geval van klachten kan er beslist worden om alles te hertellen.