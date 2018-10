Absolute meerderheid voor Jean-Marie Dedecker? “Twintig jaar op moeten wachten”

Middelkerke - Met een voorlopig aantal stembureaus geteld lijkt Jean-Marie Dedecker verrassend op weg naar een absolute meerderheid in Middelkerke. En dat doet zichtbaar deugd.

“Ik zit al twintig jaar in de politiek, maar altijd in de oppositie. Ik heb er twintig jaar moeten op wachten, maar nu ga ik eindelijk een mandaat kunnen uitvoeren. Hier hebben we zes jaar naar toegewerkt. Ik word er emotioneel van. Middelkerke is mijn dorp. Hier ben ik geboren, hier ben ik opgegroeid. Als je zo’n vertrouwen krijgt van de kiezer, dat doet deugd.”