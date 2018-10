Van Quickenborne geeft concurrentie het nakijken: “Historische uitslag”

Kortrijk - Met goed een derde van de bureaus geteld in Kortrijk, lijkt het erop dat Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne fors vooruit gaat met ongeveer 10 procentpunt. Zijn partij zou boven de 30 procent uitkomen en deelt vooral forse tikken uit aan CD&V en N-VA.

Vincent Van Quickenborne ruikt de overwinning al. “Dit is een historische uitslag”, zegt hij. “Het is de eerste keer dat we de grootste partij leveren in deze stad. In 150 jaar verkiezingen. Ik voel vooral heel veel dankbaarheid, ik had dit nooit verwacht. Duidelijk dat Kortrijkzanen heel veel vertrouwen hebben in onze lijst. Merci Kortrijk.”

Gaat hij nu verder met de huidige coalitie. “Het is te vroeg om te spreken over coalities, de zetelverdeling moet nog volgen. Het is alleen duidelijk dat we de grootste zullen zijn. Het is duidelijk dat Kortrijkzanen mij een tweede mandaat wil geven. Met welke partijen dat zal zijn, dat moet nog blijken. Dit is een overwinning voor de optimisten.”