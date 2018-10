Voetganger doodgereden op E403 tussen Doornik en Moeskroen

Een voetganger is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de E403 tussen Doornik en Moeskroen. Het slachtoffer, een Franse twintiger, werd aangereden door een auto en was op slag dood. Dat meldt de federale politie. De twee inzittenden van de auto raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

De feiten speelden zich af omstreeks 03.00 uur ter hoogte van Blandain. Onduidelijk is nog of de voetganger op de rijbaan liep of die trachtte over te steken.