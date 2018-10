Mechelen-fans steken spelers en technische staf hart onder de riem (en hebben hun zondebok gekozen)

Het zijn zware tijden voor KV Mechelen. Enkele bestuurders worden er verdacht van matchfixing tijdens de degradatiestrijd van vorig seizoen. Via makelaar Dejan Veljkovic zou - al dan niet succesvol - een poging gedaan zijn om de resultaten van matchen te beïnvloeden, onder meer die van de beslissende partij tegen Waasland-Beveren. De fans zijn woedend op de betrokken personen, maar blijven achter hun club staan. Normaal gezien stond er vandaag een match op het programma, maar de speeldag in 1B werd uitgesteld. Naar schatting 1500 fans verzamelden wel in het stadion om hun rood-gele liefde te uiten. En ze viseerden ook één duidelijke zondebok.

Hoofdaandeelhouder Olivier Somers lijkt de gebeten hond bij de achterban. “Sit down if you hate Somers” galmde het Achter de Kazerne.

De steun deed de spelers en technische staf zichtbaar deugd. “Wij blijven ons focussen op het sportieve. Het is belangrijk dat we allemaal achter de ploeg te blijven staan. We willen de goede lijn absoluut doortrekken”, aldus trainer Wouter Vrancken. Hij kreeg het gezelschap van enkele spelers: Schoofs, Engvall, Matthys, Verrips, Smoldersen Castro. Ook T2 Fred Vanderbiest en de kine’s en materiaalmannen waren aanwezig.

