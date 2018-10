De man die 33 km viel en wat u niet meer weet van vorige verkiezingszondag

Exact zes jaar geleden - ook een 14de oktober - domineerden de gemeenteverkiezingen het nieuws. Maar ook toen gebeurde er meer in de wereld dan dat. Herinnert u zich nog Felix Baumgarter, de man die door de geluidsmuur viel? En het jongetje Arjan, het meisje Malala en Mariëtje van Eddy Wally.

Dit waren de opmerkelijke krantentitels over zondag 14 oktober 2012:

“Vier minuten met 1.100 km per uur. Stuntman overleeft val van 30 km”

7 miljoen Belgen trokken zes jaar geleden naar de stembus. Maar evenveel mensen zaten die dag voor hun computer om op YouTube te kijken naar die gekke Oostenrijker Felix Baumgartner. De man was naar New Mexico getrokken om daar in een luchtballon te stappen die hem 38 kilometer hoog zou brengen. En daar sprong Felix eruit. Eerst was hij meer dan vier minuten in vrije val, aan 1.100 kilometer per uur. Dan pas trok hij zijn parachute open. Baumgartner brak meteen drie wereldrecords: de hoogste parachutesprong ooit, de hoogste ballonvaart ooit en de eerste man om door de geluidsmuur te vallen.”

“Armstrong maakte leven van klikkende vrouwen tot een hel”

In 2012 zat Lance Armstrong nog dik in het nieuws. Hij had dan zijn dopingverleden al opgebiecht bij Oprah Winfrey. In de nasleep daarvan kwamen steeds meer kwalijke getuigenissen naar buiten over het tirannieke gedrag van Amstrong. Over masseuse Emma O’Reilly verspreidde Armstrong het gerucht dat ze een prostituee was. Met wielrennersvrouw Betsy Andreu maakte hij een afspraak op een afgelegen parkeerterrein om haar af te dreigen.

“Nieuwe verdachte Kasteelmoord verkocht alleen maar zware auto”

Een artikel over ene Johnny Vanlingen. Een Limburger van 37. Hij was op verkiezingszondag opgepakt in het dossier van de Kasteelmoord. Vanlingen had een auto verkocht van Tinus Van Wesenbeeck, een Nederlander die ervan verdacht werd de huurmoordenaars te hebben geronseld.

“Er is geen enkele indicatie dat ik het niet meer zou kunnen”

Ook wijlen Wilfried Martens was nieuws, zes jaar geleden. De zomer voordien had de ex-premier een beroertje gekregen op vakantie in het Italiaanse Sorento. Hij werd even gehospitaliseerd. Maar in oktober was Martens weer strijdvaardig en zei de Europese christendemocraten naar de verkiezingen van 2014 te zullen loodsen. Wilfried Martens overleed bijna dag op dag een jaar later.

“Een perfect gezond jongetje, maar 3 dagen later stierf hij”

Een triest verhaal over het jongetje Arjan. Kort voordien was hij aan zijn poliepen en amandelen geopereerd in het Sint-Augustinusziekenhuis van Wilrijk. Plots kreeg het jongetje ademhalingsproblemen en moest hij in een kunstmatige coma gebracht. “De beslissing om de machines te stoppen, was de zwaarste beslissing die we ooit moesten nemen”, zeiden de ouders.

“Zes talibanstrijders opgepakt voor aanslag op Malala (14)”

Vandaag weet iedereen over wie het gaat, wanneer de naam Malala valt. Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar strijd voor meisjesonderwijs in Pakistan. Maar zes jaar geleden leerde de wereld haar kennen. In oktober 2012 is Malala op de schoolbus neergeschoten door talibanstrijders. Zes van hen zijn op zondag 14 oktober 2012 opgepakt.

“Mariëtje, je was mijn sterke vrouw”

Over het verkiezingsweekend van zes jaar geleden lag ook de schaduw van het overlijden van Mariëtje, de echtgenote van Eddy Wally. Er was een keur aan Vlaamse vedetten verwacht op de uitvaart. Uiteindelijk daagde enkel Wendy Van Wanten op.

“Belg Frederik Van Lierde derde op Ironman in Hawaï”

De Belg Frederik Van Lierde werd in de nacht van zaterdag op zondag derde op de Ironman World Championship Hawaï 2012. Hij werkte de wedstrijd af in een tijd van 8:24:09. De Australiër Pete Jacobs won de triatlonwedstrijd in een tijd van 8:18:37.

Zes jaar later kwam Van Lierde vannacht uiteindelijk als 32ste op 46 minuten van winnaar Lange over de finish. Hij kookte vanochtend echter van woede, want de ex-winnaar van 2013 was goed op weg om een uitstekende prestatie neer te zetten toen hij na 50 kilometer fietsen een erg betwistbare tijdstraf van vijf minuten aan zijn been kreeg omdat hij te dicht bij zijn voorganger zou gefietst hebben.

“Niels Albert wint duel met Kevin Pauwels in Ronse”

In het veldrijden werd op die dag de GP Mario De Clercq in Ronse gereden. Een zekere Mathieu van der Poel was de beste junior, bij de elite nam Niels Albert op de Hotond na een lang duel de maat van Kevin Pauwels, die als tweede over de streep kwam. Sven Nys werd een minuut later derde.

Vandaag won Mathieu van der Poel opnieuw in Ronse, zelfs een enkelblessure weerhield hem er niet van om te domineren bij de elite.

“Rode Duivels trainen”

De Rode Duivels bereidden zich op die zondag in 2012 voor op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland, die overigens met 2-0 zou gewonnen worden na goals van Benteke en Kompany.