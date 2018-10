Zij zijn al zeker van de burgemeesterssjerp

Het tellen van de stemmen is nog volop aan de gang maar nu al zijn een aantal politici al aan het vieren omdat ze zo goed als zeker burgemeester worden of blijven. Dit is een voorlopig overzicht.

Vlaams-Brabant

In Vilvoorde mag Hans Bonte (SP.A) zeker zijn van nog zes jaar burgemeesterschap

Ook in Zoutleeuw is de burgemeester al bekend. De CD&V van Boudewijn Herbots heeft een absolute meerderheid behaald, zodat Herbots de burgemeesterssjerp al kan omsnoeren.

Peter Reekmans is zeker van een tweede ambtstermijn in Glabbeek. Zijn Dorpspartij boekt 25 procent winst.

In Steenokkerzeel verdubbelt de lijst KLAVER-N-VA van burgemeester Kurt Ryon het aantal zetels.

In Machelen zijn alle stemmen geteld. SP.A-Spirit-Groen is de grote winnaar. Huidig burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef kan dan ook de champagne ontkurken.

Tim Vandenput kan burgemeester blijven van de Vlaams-Brabantse gemeente Hoeilaart. Met zijn partij Open Vld haalde lijsttrekker Vandenput opnieuw de meerderheid van de zetels binnen in de gemeenteraad.

Oost-Vlaanderen

In Kaprijke, dat maar twee lijsten heeft, verliest huidig burgemeester Filip Gijssels de verkiezingen. Pieter Claeys wordt de nieuwe burgemeester.

In het Oost-Vlaamse Kluisbergen blijft Philippe Willequet van de lijnst Gemeentebelangen burgemeester.

In Aalter haalt de CD&V-N-VA-lijst van Pieter De Crem een absolute meerderheid. De CD&V-staatssecretaris lijkt daarmee burgemeester te worden van de nieuwe fusiegemeente Aalter, een samensmelting van het vroegere Aalter met Knesselare. De Crem kondigde al aan dat hij de federale regering zou verlaten als hij de verkiezingen zou winnen. Hij is nu al titelvoerend burgemeester in Aalter, maar zou nu de burgemeestersfunctie effectief opnemen.

West-Vlaanderen

In Brugge wordt CD&V-lijsttrekker Dirk De fauw burgemeester in een coalitie met CD&V, sp.a en Open Vld-Plus. Dat hebben de lijsttrekkers van die drie partijen aangekondigd.

CD&V werd zondag in Brugge de grootste partij, voor de sp.a van Renaat Landuyt. Daarom wordt Dirk De fauw burgemeester.

In Knokke-Heist mag Leopold Lippens er nog eens zes jaar bij doen van de kiezer. Leopold Lippens is al sinds 1979 burgemeester.

In Mesen (West-Vlaanderen) blijft de liberaal Sandy Evrard burgemeester Echt nieuw kan je hem niet noemen, hij is al zestien jaar burgemeester van de kleinste stad van het land.

In Middelkerke wordt Jean-Marie Dedecker burgemeester. Zijn partij LDD haalt 44,3 procent van de stemmen. Dat is een absolute meerderheid.

Antwerpen

In Mechelen is VLD-Groen-m+ is de grote winnaar. Op basis van voorlopige cijfers zou de lijst rond burgemeester Bart Somers een absolute meerderheid halen Bart Somers blijft er sowieso burgemeester.

In Zandhoven vergroot CD&V van burgemeester Luc Van Hove vergroot haar absolute meerderheid: 49,5 procent van de stemmen leveren 14 van de 23 zetels op.

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) haalt met zijn partij in het Antwerpse Edegem een absolute monsterscore. Met 18 van 27 zetels kan N-VA het bestuur zelfs solo verderzetten in Edegem.

Limburg

In het Limburgse is Leon Lowet de komende zes jaar burgemeester. Gemeentebelangen haalt er de absolute meerderheid.

Weinig verschuivingen in Tongeren waar de eenheidslijst Open VLD-CD&V van burgemeester Patrick Dewael ruim de grootste blijft met bijna 41 procent van de stemmen.

In Leopoldsburg blijft de CD&V van burgemeester Wouter Beke de grootste partij van de stad met 31 procent.