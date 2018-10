Roel Vanderstukken raakt met 128 stemmen niet verkozen

Acteur, zanger en presentator Roel Vanderstukken, die in Glabbeek de zesde kandidaat was voor SamenGroen, is niet verkozen. Hij kreeg 128 stemmen achter zijn naam, maar dat was niet voldoende om één van de twee gemeenteraadszetels te bemachtigen die SamenGroen in de wacht sleepte.

SamenGroen behaalde nu 12,1 procent van de stemmen. In 2012 kwam Samen op met Open Vld en behaalde toen 15,5 procent van de stemmen. Vanderstukken is vooral bekend door zijn rol als Jelle Demeester in Wittekerke. Nadien vertolkte hij drie seizoenen de rol van Michiel Dewaele in Flikken. Sinds 2012 speelt hij als Benny Coppens een hoofdrol in Familie. Sinds hij in 2006 in Steracteur Sterartiest tweede eindigde na Stan Van Samang, bouwde hij ook een carrière als zanger uit.