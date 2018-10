Jager schiet mountainbiker dood “omdat hij dacht dat hij een snel naderend roofdier was”

Een 22-jarige jager heeft zaterdagavond een Britse mountainbiker doodgeschoten in de Franse Alpen. De man uit Thonon-les-Bains dacht naar eigen zeggen dat de 34-jarige Marc Sutton “een snel naderend roofdier” was. Het slachtoffer stierf ter plekke.

Marc Sutton was een fervent mountainbiker, die maar al te graag het bosgebied verkende rond zijn Montrion skioord. De restauranteigenaar had nooit kunnen denken dat een ritje om zes uur ’s avonds zijn dood zou betekenen, toen hij zaterdag de paden opging. Maar toch sloeg het noodlot toe op ongeveer 1.350 meter hoog.

“Sutton is naar alle waarschijnlijkheid geraakt door een kogel, afgevuurd door een 22-jarige jager uit de buurt. Volgens onze informatie is hij meteen gestorven”, zo reageert de Britse woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan verschillende Britse media. “Hij reed op dat moment op een populair en veelgebruikt pad, al was het in een vrij onherbergzaam gebied.”

De jager in kwestie heeft zich wellicht “vergist”. “Hij dacht wellicht dat Sutton een snel naderend roofdier was”, aldus de recherche van Thonon-les-Bains in een reactie aan de krant Ouest France. De fietser droeg nochtans reflecterende kleding en ook zijn fiets was voorzien van de nodige reflectoren. “Hij was perfect identificeerbaar.”

De openbare aanklager wil de 22-jarige jager dan ook voor de rechter brengen voor doodslag. De jongeman is naar het ziekenhuis overgebracht, want hij zou compleet in shock geweest zijn. Hij bleef maar herhalen dat hij niet kon geloven dat hij geen dier, maar een mens had geraakt.