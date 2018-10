Archeologen botsen op ‘vampierbegrafenis’: kind begraven met steen in mond

Archeologen hebben in Italië de stoffelijke resten van een tien jaar oud kind gevonden dat begraven werd met een steen in de mond. Vermoedelijk is het kind overleden aan malaria. De onderzoekers denken dan ook dat de steen moest beletten dat het kind uit het graf zou opstaan en de ziekte zou verspreiden onder de levenden.

De archeologen denken dat de steen, die opzettelijk in de mond was geplaatst, deel uitmaakte van een begrafenisritueel. Bedoeling was om ziekten en het lichaam zelf in bedwang te houden.

Die zogenaamde “vampierbegrafenis” werd deze zomer ontdekt in het dorpje Lugnano in Teverina, in de regio Umbrië.

“Ik heb nog nooit zoiets gezien”, zei archeoloog David Soren van de University of Arizona (UA). “De plaatselijke bewoners noemen het de ‘Vampier van Lugnano’.”

Begraafplaats van de Kinderen

Het skelet werd ontdekt in ‘La Necropoli dei Bambina’ oftewel ‘Begraafplaats van de Kinderen’, die dateert uit het midden van de vijfde eeuw. In die periode teisterde een dodelijke uitbraak van malaria de streek. Veel kwetsbare baby’s en jonge kinderen stierven aan de ziekte.

Tot nu toe dachten de archeologen dat de begraafplaats uitsluitend voorbehouden was voor zuigelingen, peuters en ongeboren foetussen. Bij eerdere opgravingen van meer dan vijftig skeletten was het oudste kind dat gevonden werd immers een drie jaar oud meisje.

Maar de ontdekking van het tien jaar oude kind, van wie de leeftijd maar nog niet het geslacht geweten is, wijst erop dat de begraafplaats ook voor oudere kinderen gebruikt werd.

Mogelijk kan de ontdekking de onderzoekers veel leren over de verschrikkelijke malaria-epidemie die Umbrië bijna 1.500 jaar geleden getroffen heeft, en ook over de reactie van de bevolking op de epidemie.